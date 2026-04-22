Começa hoje Festival de Poesia e Música de Foz Côa

Começa esta quarta-feira, o Festival de Poesia e Música de Foz Côa que vai homenagear a poetisa Helga Moreira.

Até sábado estão programadas mais de 30 iniciativas no Centro Cultural local, entre conversas com autores, debates com alunos, apresentações de livros, leituras, música, teatro e o tradicional “Comboio Literário”, que hoje vai ligar a estação portuense de São Bento ao Pocinho, no concelho de Vila Nova de Foz Côa. A viagem inclui leituras de poesia por alunos do Balleteatro do Porto e acompanhamento musical pelo guitarrista Rui David. Este ano, o festival é subordinado ao tema “A palavra habitada” e, na área da música, vai contar com as atuações de João Gil, apresenta uma conversa-concerto centrada na sua carreira, enquanto Sam the Kid e Marco Neves levam ao palco o “podcast” “Assim ou Assado”, numa sessão dedicada à língua portuguesa especialmente dirigida a alunos do ensino secundário.

O festival fozcoense contará ainda com a participação de autores como Andreia C. Faria, Fernando de Castro Branco, Isabel Pires de Lima, Isaque Ferreira, José Manuel de Vasconcelos, José Anjos, Livia Apa, Rosa Maria Martelo, Rosa Oliveira, Rui Lage e Rui Spranger, distribuídos por várias sessões de poesia e conversas. Haverá também uma feira do livro de poesia organizada pela livraria e editora Exclamação, com obras de autores presentes e outros títulos, entre outras atividades. O Festival de Poesia e Música de Foz Côa tem entrada livre e é organizado pela SOMA – Associação de Arte e Cultura, em parceria com o município.