Kayzer Ballet apresenta “Dolls” no TMC~

O coreógrafo Ricardo Runa criou “Dolls” para a companhia Kayzer Ballet, que tem estreia marcada esta quinta-feira (21h30) no Teatro Municipal da Covilhã.

Esta criação propõe uma reflexão crítica sobre o poder e a sociedade contemporânea, que cruza linguagem coreográfica com uma forte dimensão simbólica e crítica social. «Partindo de uma metáfora visual e conceptual, “Dolls” estabelece um paralelismo entre “bonecos” e as estruturas de poder atuais, evocando figuras políticas e decisores globais frequentemente condicionados por forças invisíveis e interesses superiores, convidando o público a refletir sobre os mecanismos que influenciam decisões que impactam a sociedade», refere a produção.

O espetáculo propõe também uma perspetiva de esperança, «apontando para a possibilidade de coexistência entre diferentes visões, identidades e sensibilidades, num mundo mais plural e consciente». “Dolls” é protagonizado por 13 bailarinos oriundos de todo o mundo.