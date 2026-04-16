Covilhã Innov Summit junta academia e empresários a partir de segunda-feira

Começa na segunda-feira a segunda edição da Covilhã Innov Summit, encontro dedicado à inovação que vai juntar empresários, políticos e investigadores, numa organização do município e da Universidade da Beira Interior (UBI).

Estão programadas palestras, mesas redondas, debates e competições tecnológicas para dar a conhecer alguns bons exemplos do tecido económico local, bem como novas ideias e criações emergentes. Até dia 22, no Teatro Municipal da Covilhã, serão abordados temas como as tecnologias emergentes, a energia verde para a economia digital, a reindustrialização do futuro ou a Covilhã no centro da economia de dados. Participam ainda especialistas do mundo empresarial, académico e político para «debater e partilhar conhecimento sobre questões como a inovação digital, soluções e modelos de financiamento no digital, ou a transição verde para uma nova economia», refere a autarquia da Covilhã em comunicado enviado a O INTERIOR.

Alexandre Teixeira dos Santos, presidente da Startup Portugal, João Oliveira e Costa, CEO do BPI; Joaquim Cunha, diretor-executivo na Health Cluster Portugal; João Mota, CEO da Void Software; João Nuno Serra, CEO da Enforce & Enforcesco; e Mário Centeno, ex-ministro das Finanças e antigo Governador do Banco de Portugal são alguns dos oradores. Serão abordados temas como empreender e inovar, ecossistemas de inovação, a banca tradicional e novos modelos de financiamento do empreendedorismo, financiar o futuro, o papel dos “policy makers” nas “start-ups”, o cluster da saúde e biotecnologia na Covilhã, ou que futuro para a Inteligência Artificial (IA).

Para Hélio Fazendeiro, presidente da Câmara da Covilhã, esta é «uma oportunidade para ouvir conferencistas de excelência e também uma forma privilegiada para conhecer novas pessoas, aprender, ensinar e fortalecer o ecossistema do concelho e da região, que está cada vez mais dinâmico e pujante e que se afirma como o destino ideal para investir e desenvolver novos projetos», ao mesmo tempo que «ajuda a atrair e fixar investimentos e talentos».

O autarca recorda que «a Covilhã industrial é também hoje uma Covilhã universitária, polo de geração de conhecimento, ciência e inovação. Temos sabido inovar nos setores mais tradicionais, mas também temos mostrado capacidade de empreender e de percorrer novos caminhos, como é o caso da saúde, das tecnologias de dados e de informação».