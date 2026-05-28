Projeto “Go Green” do centro comercial La Vie Guarda com mais dois parceiros e novos projetos

O centro comercial La Vie Guarda, gerido pela Widerproperty, promoveu esta quinta-feira mais uma edição do projeto “Go Green”, reafirmando o seu compromisso com os princípios ambiental, social e de “governance” (ESG).

A iniciativa contou com a presença dos diversos parceiros, entre os quais o município da Guarda, GNR, PSP, NERGA, Centro Cultural da Guarda, Bombeiros Voluntários da Guarda, Clube Escape Livre, APADG – Associação de Professores Aposentados da Guarda, Geopark Estrela, ColorADD, 5 Sentidos, Ensiguarda e SES Energia.

O Centro Cultural e a SES Energia são os mais recentes parceiros do “Go Green”, «reforçando a dimensão cultural, educativa e sustentável desta iniciativa e alargando a rede de entidades comprometidas com a construção de uma comunidade mais consciente e participativa», adiantou o La Vie em comunicado enviado a O INTERIOR.

No âmbito desta nova parceria, a SES Energia apresentou a criação de uma Comunidade de Energia associada ao centro comercial da Guarda, um projeto pioneiro que permitirá envolver os lojistas numa lógica de partilha e eficiência energética, promovendo benefícios económicos e ambientais para todos os intervenientes.

Na sessão foi também apresentada a futura instalação de painéis solares na cobertura do La Vie, uma medida que reforça a aposta do espaço comercial na transição energética e na adoção de soluções mais sustentáveis.

O projeto “Go Green” conta ainda com a colaboração de outras entidades, como a Quercus Guarda, RDUZ, CIMRBSE – Comunidade Intermunicipal região das Beiras e Serra da Estrela, Faia Brava, Let’s Swap e Power Dot.

A abertura da sessão esteve a cargo do administrador da Widerproperty, Luís Loureiro, que destacou a importância e o significado do projeto “Go Green”, sublinhando o seu papel «na promoção de uma cultura de sustentabilidade, proximidade e envolvimento comunitário».

Já o diretor de “retail”, Marcos Gomes, destacou os 10 eixos estratégicos da Widerproperty: comunidade de parceiros, reciclagem, economia circular, redução de consumos, fornecedores responsáveis, diversidade e inclusão, responsabilidade social/ambiental, satisfação do cliente, contratos verdes e garantia da fiabilidade da gestão.

Ao longo do último ano, o projeto “Go Green” tem vindo a desenvolver diversas iniciativas focadas na sensibilização ambiental, inclusão social e promoção de boas práticas de cidadania ativa.

«O “Go Green” continua a afirmar-se como uma iniciativa de referência na região, demonstrando que o La Vie Guarda é mais do que um centro comercial – é um espaço de proximidade, partilha e envolvimento da comunidade, comprometido com um futuro mais verde e responsável», afirmam os promotores.