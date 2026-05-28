Município da Guarda aprova geminação de Aldeia Viçosa e Marcos Paz (Argentina)

Na segunda-feira, a Câmara também aprovou, por unanimidade, um protocolo de geminação entre Aldeia Viçosa e Marcos Paz, localidade da Argentina.

Sérgio Costa disse tratar-se de um município com cerca de «60 mil habitantes, virado para a componente agrícola e onde residem dezenas de concidadãos nossos, particularmente oriundos do Vale do Mondego». O município já tinha outras geminações, nomeadamente em França, Espanha, Israel, Alemanha e Estados Unidos da América e chega agora à Argentina com o objetivo da «partilha cultural, económica e turística». António Monteirinho (PS) não se opôs à geminação, mas lembrou que, para este tipo de processos, devem ser definidos critérios, nomeadamente um «número mínimo de emigrantes [oriundos do concelho da Guarda] que fossem residentes nesta região e que tivessem uma comunidade ativa com organização de associações nessa cidade».