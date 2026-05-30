Exposição no TMG evoca 150 anos dos Bombeiros Egitanienses

A Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Egitanienses, o Comando do Corpo de Bombeiros Voluntários da Guarda, a Comissão Executiva e a Comissão de Honra das Comemorações dos 150 Anos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Egitanienses e do Corpo de Bombeiros Voluntários da Guarda vão inaugurar esta tarde, pelas 16 horas, a exposição comemorativa dos “150 Anos de História, 150 Anos de Missão”, na Galeria de Arte do Teatro Municipal da Guarda.

Integrada no programa oficial das comemorações dos 150 anos da nossa Instituição, esta exposição comemorativa, promovida com o apoio do Município da Guarda, constitui um momento de especial significado histórico, institucional e simbólico, propondo um percurso pela memória, identidade e missão dos Bombeiros Voluntários da Guarda, através de um conjunto de fotografias, documentos e espólio histórico representativos de século e meio de dedicação à comunidade.

A exposição evidencia momentos marcantes da história da Associação Humanitária e do Corpo de Bombeiros Voluntários da Guarda, testemunhando a evolução da missão de socorro, proteção e serviço público, bem como o contributo de sucessivas gerações de mulheres e homens que, ao longo de 150 anos, têm servido a Guarda e as suas gentes com coragem, altruísmo e elevado espírito de missão.