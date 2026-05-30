Final nacional do Giravolei realiza-se este fim-de-semana na Guarda

Este fim-de-semana está a decorrer na Guarda a final nacional do Giravolei, no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, onde também está a decorrer a Feira de Desporto e Saúde e o Ativa-Mente com mais de 70 atividades desportivas para todas as idades.

É a segunda vez consecutiva que a final do Giravolei se realiza na Guarda, pela «forte implementação do Gira-Volei na região, pelas condições oferecidas pelo Parque Polis e pelo apoio disponibilizado pela autarquia» como explica Nuno Lemos, coordenador do desporto escolar, na Guarda.

No total são cerca de «mil pessoas este fim-de-semana na Guarda à conta do Giravolei entre atletas, pais e professores».