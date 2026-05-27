Rafael Barbas foi sexto em prova francesa de ciclismo

O guardense Rafael Barbas foi sexto classificado na Ronde de l’Isard, em França. O ciclista da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua participou em representação da seleção nacional sub23.

Natural de Gonçalo, Rafael Barbas teve uma prestação de grande nível ao fechar esta participação com um quinto lugar na etapa-rainha da prova, no domingo. Numa jornada exigente com montanha e elevado acumulado, o corredor português confirmou a boa forma e consistência, mantendo-se entre os melhores. Cortou a meta quatro segundos depois do vencedor, o francês Rémi Daumas. «Foi uma das melhores corridas que já fiz. Representar a seleção nacional torna tudo ainda mais especial», declarou Rafael Barbas no final, citado nas redes sociais da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua. A Ronde de l’Isard decorreu durante cinco dias na região de Ariége, no sudoeste francês, junto aos Pirenéus, e contou com um pelotão internacional de grande qualidade, tendo sido ganha pelo belga Niels Driesen.