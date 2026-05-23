Desporto

Hugo Nunes vence segunda etapa do GP Beiras e Serra da Estrela

23 Maio, 2026
Escrito por Luís Martins

Hugo Nunes (Credibom/L.A. Alumínios/Marcos Car) venceu este sábado a segunda etapa do Grande Prémio Internacional das Beiras e Serra da Estrela, que ligou o Sabugal ao Fundão, num total de 174,7 quilómetros.

O espanhol Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) foi segundo classificado e Lucas Lopes (Efapel) terceiro. A geral não sofreu alterações com o espanhol Iván Cobo (Kern Pharma) a continuar de amarelo para a terceira e última etapa, de 186,2 quilómetros entre Gouveia e a Guarda, que inclui a subida à Torre.

