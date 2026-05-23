Centro da Guarda com condicionamentos para última etapa do GP Beiras e Serra da Estrela

A Guarda vai ser, este domingo, o palco do final do Grande Prémio Internacional das Beiras e Serra da Estrela, com a terceira e última etapa da prova a ligar Gouveia à cidade mais alta. Para o efeito vai ser necessário estabelecer alguns condicionamentos.

Este sábado, o estacionamento será suprimido, a partir das 14 horas até às 18h30 de domingo, na Rua Batalha Reis, Largo General Humberto Delgado, Praça do Município, Rua Nuno Álvares, Rua Alves Roçadas e no Largo de São Francisco.

Já no domingo o trânsito estará totalmente cortado, entre as 15h30 e as 18h30, na Rua Batalha Reis, Largo General Humberto Delgado, Praça do Município, Rua Nuno Álvares (entre o seu cruzamento com a Rua Mestre de Avis e o Largo General Humberto Delgado) e a Rua Alves Roçadas (apenas no sentido descendente).

A derradeira etapa do GP Internacional das Beiras e Serra da Estrela entra no concelho da Guarda por Videmonte, pelas 15h15, e percorrerá a EN 338 até à EN 16, seguindo pela VICEG, Rotunda dos Bombeiros para sair para a Avenida Rainha D. Amélia e terminar no Jardim José de Lemos, pelas 16h30.