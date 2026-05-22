Município de Seia aprova apoio de 8 mil euros para Festival “Ocupar a Velga”

O município de Seia aprovou um protocolo de colaboração com a Associação Cultural Produção d’Fusão para a atribuição de um apoio financeiro anual de oito mil euros entre 2026 e 2028, para apoiar o desenvolvimento do projeto cultural “Ocupar a Velga”, na freguesia de Valezim.

A parceria pretende reforçar a promoção cultural, artística e comunitária, valorizando os territórios de baixa densidade e a descentralização da oferta cultural.

A próxima edição do Ocupar a Velga realiza-se de 3 a 8 de agosto, e contempla teatro, dança, cinema e outras expressões artísticas.