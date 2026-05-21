Sociedade

“Algodão” das árvores não é prejudicial à saúde

21 Maio, 2026
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Escrito por Sofia Pereira

Por esta altura do ano já deu conta que anda no ar uma “nuvem de flocos brancos”, parecidos com algodão. Para quem questiona se estas partículas podem provocar alergia, a resposta é garantidamente que «não», segundo o médico pneumologista do Hospital da Guarda, José Manuel Silva.

«Não há qualquer tipo de problema para a saúde, pelo seu tamanho, pelas suas dimensões. Elas não entram nas vias respiratórias e, portanto, são incapazes de provocar qualquer tipo de sintomatologia. Essas partículas para a saúde são inócuas. No entanto, nesta altura do ano, temos partículas mais pequeninas, invisíveis, que essas sim, podem penetrar nas vias aéreas e agravar sintomas de rinite, sintomas de asma ou até simplesmente crises de espirros, mas essas normalmente não se veem», explica o médico. 

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