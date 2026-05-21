“Algodão” das árvores não é prejudicial à saúde

Por esta altura do ano já deu conta que anda no ar uma “nuvem de flocos brancos”, parecidos com algodão. Para quem questiona se estas partículas podem provocar alergia, a resposta é garantidamente que «não», segundo o médico pneumologista do Hospital da Guarda, José Manuel Silva.

«Não há qualquer tipo de problema para a saúde, pelo seu tamanho, pelas suas dimensões. Elas não entram nas vias respiratórias e, portanto, são incapazes de provocar qualquer tipo de sintomatologia. Essas partículas para a saúde são inócuas. No entanto, nesta altura do ano, temos partículas mais pequeninas, invisíveis, que essas sim, podem penetrar nas vias aéreas e agravar sintomas de rinite, sintomas de asma ou até simplesmente crises de espirros, mas essas normalmente não se veem», explica o médico.