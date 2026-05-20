2º Congresso Mundial de Turismo do Interior realiza-se na Guarda em novembro

A cidade da Guarda vai receber em novembro o 2º Congresso Mundial de Turismo do Interior. É organizado pela Associação Ibérica de Turismo do Interior e pretende consolidar-se como um fórum internacional de referência para o debate estratégico sobre os desafios e oportunidades do turismo nos territórios de interior.

Segundo o presidente desta Associação, Miguel Martins, vão estar representados onze países, 35 oradores, sendo que 28 nunca estiveram na Guarda e 19 nunca visitaram o nosso país. O evento, a realizar nos dias 18 e 19, contará com 45 expositores.

Castelo Branco será o destino convidado deste congresso que também terá a Diputación de Cáceres (Espanha) como região convidada.

Este congresso sucede à primeira edição, realizada precisamente na cidade espanhola de Cáceres.

Depois de uma primeira divulgação na BTL em Lisboa, a iniciativa foi apresentada, com mais pormenores, esta quarta-feira, na Guarda.

O evento irá reunir decisores públicos, entidades regionais, organizações internacionais e agentes económicos «promovendo a partilha de boas práticas, a cooperação entre países e a construção de modelos de desenvolvimento turístico ajustados às realidades do interior». (Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR)