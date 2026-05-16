Acampamento Distrital da JuveBombeiro está a decorrer na Guarda com 250 jovens bombeiros

Cerca de 250 jovens bombeiros do distrito da Guarda estão este fim-de-semana pela cidade mais alta a participar no Acampamento Distrital organizado pela JuveBombeiro anualmente, sempre num concelho diferente de ano para ano.

A manhã deste sábado começou com a a formatura geral com uma sessão de boas-vindas no Parque Municipal da Cidade. A seguir os jovens seguem para a Praça Luís de Camões para uma atividade de caráter ambiental. Durante a tarde, os participantes vão desenvolver atividades no centro da cidade, terminando com a dinamização de bancas de demonstração de valências no Jardim José de Lemos.

Para a manhã de domingo está marcado um percurso de diversão e desafio nas instalações do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Guarda, e o programa termina com um almoço-convívio entre participantes e a respetiva sessão de encerramento.