Luís Figueiredo será o próximo diretor da Segurança Social da Guarda

O atual diretor do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social da Guarda deverá ser a escolha do Governo para o cargo de Diretor distrital da Segurança Social.

Recorde-se que foram divulgados vários nomes publicamente, nomeadamente o do antigo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, e o de João Prata, candidato do PSD à presidência da câmara nas últimas eleições autárquicas, para a direção regional dos serviços de Segurança Social da Guarda, mas O INTERIOR sabe que a escolha recai em Luís Figueiredo, técnico superior, precisamente, da Segurança Social na Guarda.

O atual diretor daquele serviço é o socialista Carlos Martins, cujo “mandato” termina em junho e não deverá ser reconduzido no cargo.