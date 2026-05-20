Isabel Laginhas vice-campeã Nacional de Marcha em Estrada

A jovem atleta Isabel Laginhas, da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro (ACRSD) foi vice-campeã nacional de Marcha em Estrada, nos Campeonatos Nacionais sub18 e sub20, realizados em Rio Maior, no passado sábado. Isabel Laginhas voltou a demonstrar a sua qualidade competitiva ao alcançar mais um resultado de destaque no panorama nacional do atletismo, confirmando o crescimento sustentado do seu percurso desportivo. A ACRSD realça que a medalha de prata representa o «reconhecimento do trabalho, dedicação e paixão que Isabel Laginhas tem demonstrado na modalidade, afirmando-se entre as melhores jovens marchadoras portuguesas». A coletividade felicitou a atleta pelo excelente desempenho, destacando o «orgulho» pelo percurso já alcançado e a «confiança num futuro ainda mais promissor» no atletismo português.