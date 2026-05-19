Já são conhecidos os convocados de Portugal para o Mundial 2026

Esta terça-feira foi divulgada a lista dos 27 jogadores convocados pelo selecionador nacional Roberto Martínez para representar Portugal no Campeonato do Mundo de 2026.

Na baliza, Roberto Martínez apostou em Diogo Costa, José Sá, Rui Silva e ainda Ricardo Velho. Já no setor defensivo, os escolhidos foram Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nelson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias e Tomás Araújo.

Para o meio-campo, o técnico espanhol convocou Rúben Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

No ataque, Portugal contará com João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo.

Tendo em vista a preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal disputará dois jogos particulares: o primeiro frente ao Chile, a 6 de junho, no Estádio Nacional, em Oeiras, e o segundo contra a Nigéria, a 10 de junho, em Leiria.

Portugal vai instalar o seu estágio em Palm Beach, na Florida, antes de iniciar a participação no Mundial 2026, competição que decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Inserida no Grupo K, a seleção nacional estreia-se a 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston. Seguem-se os encontros com o Uzbequistão, a 23 de junho, também em Houston, e com a Colômbia, a 27 de junho, em Miami.