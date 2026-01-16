PSD vai a votos a 28 de fevereiro

Estão marcadas para 28 de fevereiro as eleições para os órgãos concelhios e distritais do PSD.

O prazo para apresentação de candidaturas termina três dias antes, a 25 desse mês, e poderão votar todos os militantes com pagamento de quotas regularizadas até ao passado dia 29 de dezembro. Este é o primeiro ato eleitoral que vai decorrer no PSD depois da aprovação dos novos estatutos e dos regulamentos de disciplina e admissão e transferência de militantes, que foram aprovados pelo Conselho Nacional do partido em outubro de 2025.