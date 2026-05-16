Fornos de Algodres recebe “especial sprint” e perícia no fim de semana

O município de Fornos de Algodres acolhe no fim de semana a corrida “especial sprint” e uma prova de perícia automóvel.

A primeira competição terá lugar no sábado, numa vertente mais exigente, com forte componente técnica e elevada projeção no contexto do automobilismo regional. Já a perícia automóvel realiza-se no domingo. As duas provas são organizadas pela secção de desportos motorizados do Guarda Unida Desportiva (GUD), com o apoio da autarquia fornense. «Estas iniciativas representam uma aposta clara na dinamização do território, promovendo a realização de eventos diferenciadores, com capacidade de atrair visitantes e reforçar a projeção do concelho no panorama regional», refere o presidente do município Alexandre Lote, citado numa nota enviada a O INTERIOR.