Desporto

Campeonato de Karaté da Liga Portuguesa na Guarda

16 Maio, 2026
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1 min (tempo de leitura)
Escrito por ointerior

No domingo, o pavilhão municipal de São Miguel, na Guarda, recebe o 35º Campeonato da Liga Portuguesa de Karaté Shotokan.
A competição é organizada pela Liga, em parceria com a Associação Karaté Shotokan da Guarda (AKSG) e com o município guardense, e vai contar com a participação de cerca de 400 atletas de clubes de norte a sul do país. Na véspera, decorre o estágio nacional da Liga Portuguesa de Karaté Shotokan e um curso de arbitragem.

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