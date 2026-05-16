Campeonato de Karaté da Liga Portuguesa na Guarda

No domingo, o pavilhão municipal de São Miguel, na Guarda, recebe o 35º Campeonato da Liga Portuguesa de Karaté Shotokan.

A competição é organizada pela Liga, em parceria com a Associação Karaté Shotokan da Guarda (AKSG) e com o município guardense, e vai contar com a participação de cerca de 400 atletas de clubes de norte a sul do país. Na véspera, decorre o estágio nacional da Liga Portuguesa de Karaté Shotokan e um curso de arbitragem.