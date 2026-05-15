AF Guarda comemora 86 anos de existência

A Associação de Futebol da Guarda comemora esta sexta-feira, 15 de maio, 86 anos de existência, tendo sido criada a 15 de maio de 1940.

Seia anos depois surgiu a primeira competição organizada pela Associação de Futebol da Guarda, denominada “Taça Iniciação” na qual concorreram nove equipas, duas equipas da Guarda, duas de Gouveia, uma da Guarda-Gare, uma de Pinhel, uma de Arcozelo, uma de Vila Nova de Tazem e uma de São Paio. Uma competição conquistada pelo Sporting Clube da Guarda-Gare.

Entretanto, no mesmo ano, arranca o primeiro Campeonato Distrital com seis equipas a competir: Clube de Futebol “Os Gouveenses”, Atlético Clube Egitaniense, Sporting Clube Guarda-Gare, Sport Lisboa e Guarda, Clube de Futebol “Os Pinhelenses” e Sporting Clube de Gouveia.