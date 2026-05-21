José Luis Puerto vai receber Prémio Eduardo Lourenço a 29 de maio

A sessão de Entrega do Prémio Eduardo Lourenço está agendada para o próximo dia 29 de maio, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda, a partir das 18 horas, com a presença do vencedor da distinção.

José Luis Puerto (La Alberca, Salamanca, 1953) é escritor, ensaísta, etnógrafo, professor e tradutor de poesia portuguesa contemporânea. Homem de Fronteira profundamente enraizado na Serra de França e na Raia Ibérica, é um dos etnógrafos e investigadores mais reconhecidos das tradições ibéricas, paixão que combina com a criação literária, o ensino, o jornalismo e a reflexão ensaística.

O Prémio Eduardo Lourenço 2026, no montante de 7.500 euros foi atribuído por um júri constituído pelos membros da Direção do CEI: Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa; e Reitores das Universidades de Coimbra e de Salamanca, Amílcar Falcão, representado pelo Vice Reitor Delfim Leão, e Juan Manuel Corchado, representado pela Vice Reitora Matilde Olarte; Manuel Santos Rosa, da UC, Antonio Notario e María Isabel Martín Jiménez, da USAL; e pelas seguintes personalidades convidadas: Paulo Estudante e Jorge Castilho convidadas pela Universidade de Coimbra e Milagro Martín Clavijo e Juan Antonio Rodríguez Sánchez, convidadas pela Universidade de Salamanca.

Instituído em 2004 para homenagear o mentor e diretor honorífico do Centro de Estudos Ibéricos, o Prémio Eduardo Lourenço destina-se a galardoar personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da Cultura, Cidadania e Cooperação Ibéricas.