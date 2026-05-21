Mulher de 58 anos detida em Fornos de Algodres por incêndio florestal

Uma mulher de 58 anos foi detida por incêndio florestal pela GNR, através do Posto Territorial de Fornos de Algodres, eta segunda-feira.

A detenção ocorreu na sequência de um alerta que «dava conta da existência de um foco de incêndio na localidade de Fornos de Algodres, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde realizaram diligências policiais». No decorrer da ação, os militares apuraram que a ignição teve origem numa «queima de sobrantes devidamente autorizada, efetuada pela suspeita, que se descontrolou devido à alteração das condições do vento, provocando a ignição da vegetação envolvente e dando origem à propagação das chamas para a área circundante».

Da ocorrência resultou uma área ardida de cerca de 0,8 Ha de pasto e mato rasteiro. A suspeita foi detida em flagrante delito, constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira.