Cogumelos silvestres são tema de exposição fotográfica em Fornos de Algodres

Samuel Duarte é o autor da exposição de fotografia sobre cogumelos silvestres, que está patente na Biblioteca Municipal de Fornos de Algodres até ao final do mês.

«Entusiasta por fotografia de natureza e vida selvagem, o autor é natural de Gouveia e biólogo com licenciatura pela Universidade de Aveiro. Desde então que colabora com instituições locais e nacionais em estudos de impacto ambiental, projetos de conservação de natureza, inventariação e monitorização de biodiversidade, educação ambiental e ação comunitária», adianta a autarquia fornense. A exposição foi cedida pelo Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), do município de Seia, e poderá ser visitada das 9 às 18 horas nos dias da semana e das 9 horas às 12h30 aos sábados.