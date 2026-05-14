A segunda caminhada do projeto “Rotas da Raia Ibérica” realiza-se já no próximo sábado e, desta vez, o destino escolhido é San Felices de los Gallegos, em Espanha.
O percurso é de 12 quilómetros com o grau de dificuldade médio, sendo que o transporte será assegurado pela autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo, com concentração junto à Casa da Cultura, pelas 7 horas. A iniciativa levada a cabo pelo município figueirense, em parceria com a Diputación de Salamanca, pretende «promover a prática de exercício físico, o intercâmbio entre comunidades e a descoberta do território raiano». O primeiro percurso pedestre partiu da Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, passou pela Serra da Marofa e terminou em Figueira de Castelo Rodrigo, a 18 de abril. Em junho e setembro, as caminhadas vão percorrer as localidades Mata de Lobos (Portugal) e Ciudad Rodrigo (Espanha). Em outubro, a proposta é fazer o “Camino de Hierro”, a conhecida Rota dos Túneis, localizada no Parque Natural das Arribas do Douro.
Próxima caminhada das “Rotas da Raia Ibérica” em San Felices de los Gallegos (Espanha)
A segunda caminhada do projeto “Rotas da Raia Ibérica” realiza-se já no próximo sábado e, desta vez, o destino escolhido é San Felices de los Gallegos, em Espanha.
Deixe comentário