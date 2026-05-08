Exposição fotográfica em Belmonte mostra evolução do troço ferroviário Covilhã-Guarda

O Welcome Center de Belmonte tem patente, até 5 de junho, a exposição fotográfica de Antero Pires dedicada ao troço ferroviário da Linha da Beira Baixa, entre a Covilhã e a Guarda.

«Através de imagens captadas desde 2008, a mostra documenta a evolução daquela ligação, encerrada durante 12 anos para obras, revelando as transformações do território, das suas paisagens e comunidades ao longo do século XXI», adianta a organização, a cargo da autarquia de Belmonte, com o apoio da Move Beiras e do Museu Nacional Ferroviário. Inaugurada esta terça-feira, o objetivo da exposição é levar os visitantes «a refletirem sobre o património ferroviário e o seu papel na coesão regional». Inspirada no lema da Move Beiras, “Há linhas que nos unem e uma região que nos move”, a iniciativa destaca o papel do caminho-de-ferro «como elemento estruturante na coesão territorial, aproximando comunidades e promovendo o desenvolvimento regional».