Gasóleo desce 9 cêntimos e gasolina 2 cêntimos

O preço dos combustíveis volta a mexer na próxima semana, desta vez com uma descida de nove cêntimos no litro de gasóleo e dois cêntimos na gasolina de acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, esta sexta-feira, 8 de maio, o preço médio do litro do gasóleo situava-se nos 2,034 euros, enquanto o da gasolina era de 1,994 euros.

Desde o início do conflito, o Governo português assumiu o compromisso de aplicar uma redução extraordinária e temporária do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) sempre que o aumento dos combustíveis ultrapasse os 10 cêntimos, como forma de mitigar o impacto junto dos consumidores.