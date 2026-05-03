Aldeia Viçosa recorda mondegueiras com festival este domingo

O evento, que já vai na quarta edição, conta com gastronomia tradicional, mercadinhos, tabernas típicas, degustações, música popular e passeios de burro. O festival inspira-se numa tradição daquela zona do concelho da Guarda, de onde saíam as mondegueiras para abastecer o mercado da Guarda com produtos hortícolas.

A partir das 14 horas realiza-se o cortejo das mondegueiras, seguido do espetáculo “Cantigas de Antigamente”, pelas Concertinas da Mizarela. Às 15h30 atua o Rancho Folcórico da Guarda e, pelas 17 horas, há teatro com a peça “Filme a Martelo”, pela Farrapo D’Arte.

Organizado pela Junta de freguesia local, o Festival das Mondegueiras termina com “Canções do Vale do Mondego”. A atividade integra os Festivais de Cultura Popular do município da Guarda.