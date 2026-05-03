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Aldeia Viçosa recorda mondegueiras com festival este domingo

3 Maio, 2026
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Escrito por Luís Martins
A freguesia de Aldeia Viçosa (Guarda) promove, este domingo, mais uma edição do Festival das Mondegueiras, com o objetivo valorizar e promover as culturas agrícolas e o património material e imaterial do Vale do Mondego.

O evento, que já vai na quarta edição, conta com gastronomia tradicional, mercadinhos, tabernas típicas, degustações, música popular e passeios de burro. O festival inspira-se numa tradição daquela zona do concelho da Guarda, de onde saíam as mondegueiras para abastecer o mercado da Guarda com produtos hortícolas.

A partir das 14 horas realiza-se o cortejo das mondegueiras, seguido do espetáculo “Cantigas de Antigamente”, pelas Concertinas da Mizarela. Às 15h30 atua o Rancho Folcórico da Guarda e, pelas 17 horas, há teatro com a peça “Filme a Martelo”, pela Farrapo D’Arte.
Organizado pela Junta de freguesia local, o Festival das Mondegueiras termina com “Canções do Vale do Mondego”. A atividade integra os Festivais de Cultura Popular do município da Guarda.

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Luís Martins

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