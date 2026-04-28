Maninho, Pedro Abrunhosa, Daniel Milheiro e Edgar Marquez no Festival do Vinho do Duro Superior em Foz Côa

Maninho, Pedro Abrunhosa, Daniel Milheiro e Edgar Marques são os cabeças de cartaz do Festival do Vinho do Douro Superior. O evento regressa apenas no final de maio, entre os dias 22 e 24, mas o município de Vila Nova de Foz Côa já anunciou o cartaz musical do certame que celebra «a excelência dos vinhos do Douro Superior e a identidade única do território».

Ao longo de três dias vai ser possível descobrir produtores e degustar vinhos de excelência, ao mesmo tempo que os visitantes podem experimentar «a autenticidade de uma região onde a tradição vitivinícola se cruza com a cultura e a paisagem».