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ARTIS’26 começa este sábado em Seia

28 Abril, 2026
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Escrito por Sofia Pereira

Este sábado arranca o ARTIS 2026, um festival que celebra a criação artística organizado pela Associação de Arte e Imagem de Seia. O evento tem um programa extenso que decorre até 25 de julho com exposições, cinema, música e muito mais.

Há sete atividades marcadas para o mês de maio. A primeira está agendada para sexta-feira, pelas 18h30 é inaugurada a ARTIS’26 nas Galerias da Casa Municipal da Cultura de Seia, segue-se o momento musical EPSE “Insurgência” e uma visita à exposição.

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