Inaugurada nova sede do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, inaugurou esta quarta-feira, na Guarda, a nova sede do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

As instalações situam-se na Rua dos Cavaleiros, na antiga sede da Associação Comercial, no centro histórico da cidade. As obras de adaptação, num total de 800 mil euros, foram integralmente custeadas pela autarquia.

A sede da Proteção Civil dispõe de uma sala de operações, sala de apoio à decisão, salas de comando, salas de refeições e dois dormitórios. O edifício onde funcionava o Comando Sub-regional, na Rua António Sérgio, vai ser transformado em residência de estudantes para o Politécnico da Guarda.

Na cerimónia, António Fonseca, antigo comandante sub-regional recetemente aposentado, foi condecorado pelo ministro da Administração Interna com a melhada de mérito da Proteção Civil, grau ouro e fita azul, pelos serviços prestados ao longo da sua carreira. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.