Prisão preventiva para elementos de rede de tráfico que operava na região

O Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães aplicou prisão preventiva a nove homens detidos numa operação que desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava nos distritos do Porto, Braga, Coimbra e Guarda.

Em comunicado, a GNR adianta que outros cinco detidos ficaram sujeitos a apresentações diárias ou trissemanais na força de segurança da sua área de residência. Na operação, realizada na semana passada, foram ainda detidos mais cinco suspeitos, que ficaram com termo de identidade e residência. Ao todo, a GNR deteve 16 homens e três mulheres e desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava nos distritos do Porto, Braga, Coimbra e Guarda, tendo também apreendido 34 mil doses de produto estupefaciente.

Liderada pelo Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, a operação «visava um grupo de indivíduos suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes» o qual assegurava, alegadamente, «toda a cadeia logística, desde a aquisição até à venda ao consumidor final, em vários distritos do Norte e do Centro de Portugal».

As diligências de investigação decorriam há cerca de um ano, tendo sido cumpridos 42 mandados de busca, nomeadamente 22 buscas domiciliárias e 20 em veículos, garagens e armazéns, nos distritos de Braga, Porto, Coimbra e Guarda. Os detidos têm idades entre os 25 e 47 anos. No decorrer da operação policial, os militares da Guarda apreenderam 24.786 doses de haxixe, 6.335 doses de cocaína, 3.174 doses de liamba, 47 gramas de ‘ecstasy’, 168 doses de MDMA e 14 gramas de LSD.

A GNR apreendeu ainda seis viaturas, quatro armas de fogo, 134 munições, um silenciador, quatro bastões, uma catana e oito soqueiras. Além disso, foram também apreendidos quatro computadores portáteis, um “drone”, quase 122 mil euros, 23 telemóveis, 13 balanças e material de acondicionamento de produto estupefaciente.