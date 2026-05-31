Escola de Trancoso vai representar as Beiras e Serra da Estrela na Final Regional do Arrisca C

A Escola Profissional de Trancoso conquistou o primeiro lugar no Concurso de Ideias de Negócio 2026 “Arrisca C” com o projeto “ReflorAI – Sistema Inteligente de Reflorestação e Resposta Rápida aos Incêndios”, desenvolvido pelos alunos André Garcia, Paulo Lopes e Rodrigo Silva, do 3.º ano do Curso de Gestão de Equipamentos Informáticos, sob orientação da professora Márcia Bernardino.

O projeto distinguiu-se pela sua abordagem inovadora na proteção do território, aliando tecnologia, sustentabilidade e prevenção de incêndios florestais. A solução integra drones inteligentes, sensores ambientais, monitorização em tempo real, inteligência artificial e sistemas de comunicação de longo alcance, permitindo identificar riscos ambientais, acompanhar o estado da floresta e apoiar uma resposta mais rápida e eficiente em situações de incêndio.

Com esta conquista, a equipa irá representar a região das Beiras e Serra da Estrela na Final Regional do Centro, que decorrerá no próximo dia 9 de junho, em Caldas da Rainha.