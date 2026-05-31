Final Nacional do Giravolei continua este domingo no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda

Este fim-de-semana cerca de mil pessoas estão no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, no âmbito da Final Nacional do Giravolei que, pelo segundo ano consecutivo, tem como palco a cidade mais alta.

O técnico diretor nacional da Federação de Voleibol, Leonel Salgueiro, está pela Guarda desde que começaram as competições e nota que aquele espaço no Parque Urbano do Rio Diz reúne «todas as condições» para uma final nacional de Giravolei, pelo que, «poderá continuar a ser uma opção» para organizar este evento, sendo certo que é objetivo da organização «levar estas competições a territórios onde o voleibol ainda não tem grande projeção» e a Guarda é um exemplo.