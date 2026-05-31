Teresinha Landeiro no Dia do Concelho em Penamacor

O município de Penamacor vai assinalar o Dia do Concelho, a 1 de junho, com música, uma sessão solene e várias distinções.

As comemorações terão início pelas 17 horas, no salão nobre dos Paços do Concelho, com um recital protagonizado pelos alunos de violino do polo de Penamacor da Academia de Música e Dança do Fundão, ao qual se seguirá a sessão solene. Na ocasião será assinado o memorando de entendimento com a DeepClick e atribuídas as medalhas de Bons Serviços e de Mérito Municipal. À noite, pelas 21 horas, a Praça Nova do Ex-Quartel acolhe um concerto da fadista Teresinha Landeiro, autora e intérprete que se tem vindo a afirmar no panorama do fado contemporâneo, com um estilo jovem, ambicioso e leve.

Na última semana, o concelho de Penamacor recebeu o retiro anual de investigação da Fundação Champalimaud, que contou com a participação de 280 investigadores de 42 nacionalidades distintas. A atividade contou com a colaboração de vários departamentos e serviços da autarquia e reuniu a comunidade científica da fundação, que lidera o desenvolvimento de programas avançados de investigação biomédica e se dedica também à prestação interdisciplinar de cuidados clínicos. De quarta a domingo, o encontro contou com sessões científicas, atividades lúdicas e culturais com o objetivo de promover a partilha de ideias e a cooperação entre investigadores, técnicos e estudantes que trabalham nas diferentes áreas de investigação da Fundação.