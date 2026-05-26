Município de Figueira de Castelo Rodrigo requalifica Rua Álvaro Castelões

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo está a requalificar o pavimento da Rua Álvaro Castelões, uma das principais artérias da vila e eixo fundamental de acesso ao quartel dos Bombeiros Voluntários Figueirenses. A obra contempla a fresagem do piso existente, a aplicação de uma nova camada betuminosa e a melhoria da sinalização horizontal e vertical.

A intervenção tem como principal objetivo «melhorar as condições de circulação rodoviária, reforçar a segurança de munícipes e visitantes e valorizar o espaço público», segundo adianta a autarquia.

«O estado de degradação desta via exigia uma intervenção urgente e estruturante. Estamos a falar da principal ligação de entrada e saída da vila e de um acesso fundamental aos Bombeiros Voluntários Figueirenses, pelo que esta empreitada representa um investimento na segurança, na mobilidade e na qualidade de vida da nossa população», explica Carlos Condesso, presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo.