Espanhol Iván Cobo é camisola amarela no GP Internacional Beiras e Serra da Estrela

O espanhol Iván Cobo é o primeiro camisola amarela do 8º Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela. O ciclista da equipa Kern Pharma (Espanha) venceu, numa chegada ao sprint, a primeira etapa que ligou a cidade da Mêda e Fornos de Algodres, numa distância de 192,8 quilómetros.

Amanhã corre-se a segunda tirada (174,7 km) entre Sabugal e Fundão. O pelotão vai passar por Sortelha, Belmonte, Penamacor, Castelo Novo e Alpedrinha, com a meta instalada na Av. Da Liberdade, no Fundão.

No domingo, última etapa, a caravana ciclista vai percorrer 186,2 quilómetros. A etapa-rainha inclui a icónica subida à Torre (2.000 metros), o ponto mais alto de Portugal Continental, seguida de um final técnico na cidade da Guarda, junto ao Jardim José de Lemos.

A edição deste ano reúne 20 equipas de Portugal, Espanha, Colômbia, Argélia, Roménia, Kosovo e Emirados Árabes Unidos, incluindo formações do ranking UCI.