Jovem árbitro da Guarda na final da Taça de Portugal

O jovem árbitro Dinis Vieira, do Conselho de Arbitragem da AF Guarda, foi nomeado para integrar a equipa de arbitragem da Final da Taça de Portugal, encontro que irá colocar frente a frente o Sporting CP e SCU Torreense.

A nomeação surge após a distinção alcançada no XXIV Encontro Nacional do Árbitro Jovem, reforçando o reconhecimento do trabalho, dedicação e evolução demonstrados por Dinis Vieira ao longo do seu percurso na arbitragem.

«A presença do jovem árbitro numa das maiores competições do futebol português representa também um motivo de orgulho para a arbitragem da Guarda», refere a AF Guarda, destacando o «crescimento e a valorização» dos jovens talentos da região. A final está marcada para domingo, 24 de maio, às 17h15.