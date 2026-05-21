Campeonato Europeu de Motocross regressa a Fernão Joanes no fim-de-semana

No próximo fim-de-semana, de 23 a 24 de maio, realiza-se no Crossódromo das Lajes, em Fernão Joanes mais uma etapa do Campeonato Europeu de motocross nas categorias EMX 65, EMX 85 e EMX Open com a participação de, até agora, cerca de 90 pilotos inscritos, com a expectativa de atingir os 120, segundo adianta Carlos Cruz, da Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes.

A competição volta a ser a única prova europeia realizada em Portugal dedicada às classes jovens, lembrando que neste ano a organização conta com a estreia da categoria EMX Open em Portugal. O programa arranca no sábado com treinos livres, sessões cronometradas e mangas de qualificação, e domingo fica reservado às corridas oficiais e às segundas mangas das diferentes categorias.

Neste ano de 2026 há uma novidade, a Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes tem a decorrer um sorteio de bilhetes e de um capacete Motard da BMW. Além disso, no recinto do Crossódromo das Lajes, durante todo o fim-de-semana vai estar um «stand de motocross, uma tatuadora para quem quiser fazer tatuagens e o habitual comer e beber».