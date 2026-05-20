Turismo está a crescer na região das Beiras e Serra da Estrela

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, facultados pela Turismo Centro de Portugal, evidenciam um desempenho «acima da média regional» no que toca aos indicadores turísticos da Região Beiras e Serra da Estrela que «reforçam o posicionamento da CIMBSE como destino de referência no país».

Segundo a Comunidade Intermunicipal, a região encerrou 2025 e iniciou 2026 com um «crescimento consistente da atividade turística na região, com resultados acima da média regional em praticamente todos os indicadores analisados» através da valorização da «natureza e aventura, património, cultura e história, gastronomia, sensações e sabores, saúde e bem-estar e experiências diferenciadoras».

Em dezembro de 2025, a CIM Beiras e Serra da Estrela contabilizou 99.533 dormidas, o que representa um «crescimento de 18,11 por cento» face ao mesmo período no ano anterior de 2024. A par do número de dormidas, o número de hóspedes atingiu os 62.084, o equivalente a um «aumento, face ao período homólogo, de 24,01 por cento». Já no início de 2026 a região contabilizou 90.653 dormidas, «mais 13,34 por cento do que no mesmo mês de 2025. O número de hóspedes aumentou de 51.997 em janeiro de 2025, para 58.787 em janeiro de 2026, valor que representa uma «subida de 13,06 por cento. No mês seguinte a região registou 82.197 dormidas, «mais 6,95 por cento» que em fevereiro de 2025. O número de hóspedes também aumentou, tendo sido contabilizados 51.954, «mais 0,26 por cento» face ao mesmo período de 2024. «No acumulado de janeiro e fevereiro de 2026, a CIM Região Beiras e Serra da Estrela alcançou 179.643 dormidas, o equivalente a um crescimento de 14,54 por cento face ao período homólogo», segundo adianta a própria CIM.

Segundo a CIMBSE a «diversidade paisagística, a montanha, as aldeias históricas, a gastronomia, os recursos naturais e a crescente qualificação da oferta turística afirmam o território como um dos destinos mais procurados e diferenciadores do centro de Portugal e do País» e são razão para que o interior, e a região das Beiras e Serra da Estrela, se tornem uma referência nacional.

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela é constituía pelos municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Gouveia, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso.