Cultura

Feira do livro realiza-se no Parque Urbano até domingo em Pinhel

20 Maio, 2026
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Escrito por ointerior

Esta quarta-feira, pelas 21 horas, arranca a 23ª Feira do Livro de Pinhel, que se prolonga até domingo no Parque Urbano da “cidade-falcão”.

Durante cinco dias haverá apresentações de obras literárias, música, poesia e atividades para toda a família, comunidade escolar e público em geral. Entre os destaques estão a presença do poeta Pedro Freitas, que vai apresentar o espetáculo “Dialetos Poéticos” (sexta-feira), e do escritor Raul Minh’alma, autor de “Foi sem querer que te quis” e de “Todos os dias são para sempre” (sábado). No último dia as atenções viram-se para José Alberto Damas, natural do concelho de Pinhel, que vai apresentar os livros “Soubesse Amélia o voo dos pássaros” e “O último poema”.

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