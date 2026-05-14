Peça “Liberdade De(x)pressão” viaja do pré-25 de Abril à atualidade no TMG

Esta quinta-feira (21h30), o palco do pequeno auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) recebe a peça de teatro “Liberdade De(x)pressão” protagonizada pelo Grupo de Artes do Instituto Politécnico da Guarda – Projeto “Passo a Passo…”.

Trata-se de um programa de promoção da saúde mental no ensino superior financiado pela Direção-Geral de Ensino Superior (DGES). O espetáculo “Liberdade De(x)pressão” explora o «poder libertador da expressão artística em tempos de repressão, levando-nos numa viagem desde o pré-25 de Abril de 1974 até à atualidade», explica o Grupo de Artes, que acrescenta que numa época marcada pelo «trabalho árduo e restrições sociais, o povo encontrava na música e na dança uma forma de resistência e liberdade. Torna-se essencial, num tempo em que a saúde mental está cada vez mais ameaçada, recordar o verdadeiro valor da liberdade». O espetáculo já está esgotado. Na sexta-feira (22 horas), os Young Yellow Pricks prestam tributo aos britânicos Arctic Monkeys no café-concerto do TMG.