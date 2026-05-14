Divulgado calendário do ciclo “Caminhadas na Natureza” em Aguiar da Beira

A Câmara de Aguiar da Beira já divulgou o calendário da iniciativa “Caminhadas na Natureza”, um ciclo de percursos pedestres a realizar nas diferentes freguesias deste concelho do distrito da Guarda entre maio e setembro.

Estão previstas 13 caminhadas pelos trilhos e caminhos rurais das localidades inscritas e a primeira terá lugar em Dornelas, a 17 de maio. O último percurso vai realizar-se a 20 de setembro, na sede do concelho. A organização, a cargo da autarquia com o apoio das Juntas de Freguesia, voltará a promover o “passaporte do caminheiro”, que pode ser levantado na primeira atividade. Quem participar em, pelo menos, 10 caminhadas habilita-se a receber uma lembrança.