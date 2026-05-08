Estrela Grande Trail no fim de semana em Manteigas

A 11ª edição do Estrela Grande Trail está agendada para o fim de semana, em Manteigas.

Este ano, a prova de “trail running” tem seis percursos com diferentes níveis de dificuldade e distâncias de 105, 71, 50, 35, 15 e 6 quilómetros, utilizando muitos trilhos que fazem parte das pequenas rotas existentes no Parque Natural da Serra da Estrela. «Durante três dias, atletas de todos os níveis vão viver uma experiência autêntica: corridas desafiantes e paisagens de cortar a respiração», refere a organização. A competição é promovida pela Estrela Outdoor Events, com o apoio do município de Manteigas, e será complementada com espaços de restauração, animação e atividades lúdicas e desportivas para toda a família.