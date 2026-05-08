Festival Wilder Côa estreia em junho no Sabugal

A Rewilding Portugal vai organizar, pela primeira vez, entre 9 e 11 de junho, no Cró Hotel, na Rapoula do Côa (Sabugal), o Wilder Côa, um festival que celebra o turismo e a fotografia de natureza do Côa. A iniciativa vai juntar especialistas, fotógrafos, projetos de turismo de natureza e amantes da vida selvagem, «tudo à mesma mesa e tocando em pontos comuns que visam o crescimento e especialização destes segmentos na região», como explica a organização. Durante todo o fim-de-semana vão realizar-se conferências, mesas-redondas, workshops, saídas de campo, atividades para famílias e a cerimónia de entrega de prémios da 6.ª edição do Rewilding Photo Contest.