Quatro pessoas constituídas arguidas por contrafação no Sabugal

Foram constituídos arguidos duas mulheres e dois homens com idade entres 42 e 51 anos por contrafação, com 306 artigos contrafeitos apreendidos no concelho do Sabugal, no âmbito da operação “TRADEMARK 2026”, um valor aproximado em cerca de 2562,50 euros.

Segundo a GNR, os militares realizaram uma «ação de fiscalização, onde detetaram diversos artigos que ostentavam logótipos de marcas de clubes de futebol, que se encontravam à venda ao público».

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.