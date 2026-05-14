Autarcas da região querem fazer parte da Comissão de Avaliação do Projeto para a Barragem de Girabolhos

Os autarcas dos concelhos localizados na área de abrangência da Barragem de Girabolhos estiveram reunidos com a ministra do Ambiente, Maria Graça Carvalho, exatamente para debater o projeto para a dita barragem, considerada uma «infraestrutura estratégica para o território» e que foi inserido no programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR) apresentado pelo Governo no mês passado.

No encontro estiveram Alexandre Lote, autarca de Fornos de Algodres, Jorge Ferreira, de Gouveia, Luciano Ribeiro, de Seia, Marco Almeida, de Mangualde e, Joaquim Amaral, do município de Nelas, bem como do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves, e do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado.

Alexandre Lote explica a O INTERIOR que no encontro, os autarcas pediram à ministra que fizessem parte e fossem uma voz ativa aquando da preparação do projeto para a Barragem de Girabolhos. «Apresentámos como prioridade para nós o acompanhamento de todo o processo que irá dar origem dos projetos que terão depois de ser analisados», ou seja, os municípios reivindicaram à ministra a vontade de «fazer parte da Comissão de avaliação do projeto da Barragem, com comunicação aberta e clara».

O autarca de Fornos de Algodres conclui que a reunião com Maria Graça Carvalho foi «proveitosa», tendo estes ficado com a ideia de que a ministra mostrou «abertura» relativamente ao pedido dos autarcas, que objetivam garantir «toda a informação aos cidadãos acerca de como estão a correr as coisas».

A partir de agora o Governo terá de lançar o concurso público para a apresentação de projetos para a construção da Barragem e também definir o prazo para a apresentação de propostas. A partir daí, segundo Alexandre Lote, será criada uma comissão de análise e de avaliação, e os «municípios querem estar presentes e acompanhar do início ao fim, para que estejam envolvidos no processo de tomada de decisão».