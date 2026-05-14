GNR apreende 291 artigos contrafeitos e constitui arguido em Foz Côa

A GNR apreendeu 291 peças de vestuário e calçado presumilvemente contrafeitos e constituiu arguido um homem por contrafação no cocnelho de Vila Nova de Foz Côa.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os artigos foram encontrados numa ação de fiscalização rodoviária realizada esta quarta-feira por guardas do posto territorial local. «Os militares detetaram no interior da viatura diversos artigos que ostentavam logótipos de marcas conceituadas no mercado. Das diligências efetuadas apurou-se que os mesmos eram presumivelmente contrafeitos, procedendo-se à apreensão de 291 peças, entre vestuário e calçado, num valor aproximado de cerca de 1.854 euros», refere a GNR em comunicado enviado a O INTERIOR.

O suspeito, de 42 anos e nacionalidade marroquina, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa.