Sessão especial de cinema no Centro Cultural de Celorico da Beira

O Centro Cultural de Celorico da Beira recebe, no sábado (21h30), uma sessão especial dedicada ao cinema português contemporâneo.

Serão exibidas as curtas-metragens “Alis Ubbo”, de Paulo Abreu, e “O que Resta”, de Daniel Soares, esta última distinguida como o prémio de melhor curta no Indie Lisboa – Festival Internacional de Cinema. Os dois filmes

têm a participação de João Paulo Patrício, natural de Celorico da Beira. O ator participa depois numa conversa final com o público, que contará também com o fotógrafo Duarte Belo, o geógrafo Álvaro Domingues e a cineasta e artista italiana Luciana Fina. A entrada é livre.