Teatro Cine em Gouveia recebe esta noite a peça “Macbeth”

Este sábado (21h30), o Tetro Cine de Gouveia recebe a peça “Macbeth”, pelo coletivo SillySeason.

Inspirado na obra-prima de Shakespeare, o espetáculo «transporta para a contemporaneidade os temas intemporais da ambição desmedida, da corrupção do poder e da erosão moral, recriando-os num universo onde a intimidade é constantemente exposta, julgada e consumida». O percurso trágico dos indivíduos desenrola-se sob o «olhar atento de um público “voyeur”, num formato que evoca a lógica dos “reality shows” que marcaram o início do século XXI». A direção é responsabilidade do coletivo SillySeason, composto por Cátia Tomé, Ivo Saraiva e Silva e Ricardo Teixeira e a interpretação conta com Ana Moreira, Cátia Tomé, Ivo Saraiva e Silva, Patrícia Bruheim, Rafael Carvalho, Ricardo Teixeira.